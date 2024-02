Stand: 08.02.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landratswahl in Dithmarschen - Aufregung um AfD-Stimmen

Der Dithmarscher Kreistag wählt heute einen neuen Landrat. Neben dem parteilosen Amtsinhaber Stefan Mohrdieck kandidiert auch CDU-Politiker Thorben Schütt, der als unabhängiger Kandidat ins Rennen geht. In den vergangenen Tagen war viel über das Stimmverhalten der AfD-Fraktion spekuliert worden. Denn Vertreter von CDU, SPD und Grünen auf Landesebene hatten gefordert, ein Landrat dürfe nicht entscheidend mit den Stimmen der AfD gewählt werden. Kandidat Schütt grenzte sich klar ab, er wolle nicht mit den Stimmen der AfD Landrat werden. Amtsinhaber Mohrdieck dagegen verwies auf die geheime Wahl. Sollte ihn die AfD wählen, könne er das nicht verhindern, so Mohrdieck. Absprachen mit der AfD habe es aber ausdrücklich nicht gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Büsum wird zum Gesundsheitsort

Die Gemeinde Büsum (Kreis Dithmarschen) und der TSV Büsum haben bekanntgegeben, an dem Projekt "Gesundheitsort Sportverein" teilzunehmen. Das landesweite Projekt will Sportvereine als lokale Ansprechpartner für Gesundheit und Bewegung stärken. Es wird unterstützt vom Landessportverband Schleswig-Holstein, der AOK NordWest und den Sparkassen in Schleswig-Holstein. Schirmherrin ist die Ministerin für Justiz und Gesundheit, Kerstin von der Decken (CDU). In Büsum will man sich laut der TSV-Vorsitzenden Heike Dorn zunächst auf die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren konzentrieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Henssler eröffnet Restaurant in St. Peter-Ording

Fernseh-Koch Steffen Henssler wird ein Restaurant im Erlebnishuus in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) eröffnen. In dem Lokal seiner in ganz Norddeutschland vertretenen AHOI-Gruppe sollen Fischspezialitäten und asiatische Küche angeboten werden. Nach Angaben einer Sprecherin der Tourismuszentrale soll das Restaurant mit Außenterrasse im Frühsommer eröffnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Heides Bürgermeister entsetzt nach erneutem Überfall

Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) hat sich nach den jüngsten Vorfälle von Jugendgewalt in seiner Stadt entsetzt gezeigt. "Ich bin schockiert und traurig, dass es hier in Heide schon wieder zu solchen Vorfällen von Jugendgewalt kommt", sagte er. In der Vergangenheit hatte Heide einige Maßnahmen getroffen, um das Problem einzudämmen. So gibt es inzwischen mehr Polizeipräsenz, mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sowie mehr Sozialarbeiter. Am Wochenende waren am Heider Bahnhof (Kreis Dithmarschen) erneut zwei Kinder und Jugendliche überfallen worden. Die Beamten konnten zwei Jugendliche und einen Jungen im Alter von zwölf Jahren noch vor Ort festnehmen, ein weiterer flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 07:00 Uhr

