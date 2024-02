Stand: 07.02.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kundgebung für bessere Bedingungen in Abschiebehaft Glückstadt

Die Besuchsgruppe Abschiebehaft Glückstadt (Kreis Steinburg) hat für Mittwochnachmittag zu einer Kundgebung vor dem Landtag in Kiel aufgerufen. Ein Sprecher der Initiative sagte, man fordere die sofortige Schließung der Abschiebehaftanstalt wegen des Personalmangels und der aus Sicht der Besuchsgruppe schlechten Betreuung der Abschiebehäftlinge. So finde seit November keine Sozialberatung für die Inhaftierten statt. Der Sprecher sagte weiter, es müsse auch geklärt werden, warum es am Sonntag erneut zu einem Feuer in der Anstalt gekommen sei. Auch der Innen-und Rechtsausschuss des Landtages beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Thema. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 8:30 Uhr

AfD noch unschlüssig bei Landratswahl im Kreis Dithmarschen

Die AfD-Fraktion im Dithmarscher Kreistag hat sich bislang noch auf keinen Kandidaten bei der Landratswahl am Donnerstag festgelegt. Das hat der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Volker Schnurrbusch mitgeteilt. Seit dem Wochenende gibt es Spekulationen, ob einer der beiden Kandidaten mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum Landrat gewählt werden könnte. Neben dem parteilosen Amtsinhaber Stefan Mohrdieck tritt auch Thorben Schütt (CDU) zur Wahl an. Schnurrbusch sagte dazu weiter, die Kandidatur von Schütt sei für die AfD überraschend gekommen, daher müsse sich die Fraktion noch ein umfassendes Bild von seiner Eignung machen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 8:30 Uhr

Heide: Erneuter Überfall auf Kinder am Bahnhof

Am Heider Bahnhof (Kreis Dithmarschen) sind am Wochenende erneut zwei Kinder überfallen worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Laut einer Sprecherin hatte am Sonntagnachmittag eine Gruppe Jugendliche zwei andere angegriffen, unter anderem einen 13-jährigen Jungen. Er wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Bereits vor zwei Wochen war er am Bahnhof überfallen worden. Seit Anfang des Jahres verübt eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen laut Polizei immer wieder Straftaten im Bereich des Bahnhofs. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Itzehoe dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 8:30 Uhr

