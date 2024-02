Stand: 06.02.2024 09:00 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neues Angebot für Reisende nach Helgoland ab Brunsbüttel

Ab April hält der "Halunder Jet" auf seiner Strecke von Hamburg nach Helgoland (Kreis Pinneberg) auch in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Das teilte die Förde Reederei Seetouristik Helgoline (FRS) mit. Mehrmals in der Woche wird das Schiff am alten Anleger der Elbfähre Brunsbüttel festmachen. Die Fahrt soll ab Brunsbüttel noch zwei Stunden bis zur Nordsee-Insel dauern. Der 2018 erbaute Hochgeschwindigkeits-Katamaran bringt Urlauber und Tagesgäste seitdem immer in der Saison von März bis November nach Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 08:30 Uhr

Fördergelder auch für Gemeinden in Dithmarschen

Insgesamt sieben Gemeinden im Kreis Dithmarschen haben im vergangenen Jahr für den Bau ihrer neuen Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrfunktionshäuser Fördergelder vom Land bekommen. Das hat das Ministerium für ländliche Räume bekannt gegeben. Zu den Gemeinden mit der höchsten Förderung von 750.000 Euro gehörten Wrohm, Windbergen und Schalkholz. Albersdorf und Fedderingen bekamen rund 310.000 beziehungsweise knapp 400.000 Euro. Die Mittel stammen aus der gemeinsam mit dem Bund finanzierten Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

40.000 Euro für geflüchtete Kinder und ihre Familien

Die Weihnachtskonzert-Reihe "Home for Christmas" hat Ende des vergangenen Jahres insgesamt 40.000 Euro zugunsten der Initiative einfachhelfen.sh eingespielt. Dazu gehörten auch Konzerte in Büsum (Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg), wie die Organisatoren der Sparkasse Westholstein bekanntgaben. Das Geld wurde nun dem paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein und dem Kinderschutzbund übergeben. Geplant sind Musikprojekte, Ferienfreizeiten und andere Projekte für geflüchtete Kinder und ihre Familien. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2024 | 08:30 Uhr