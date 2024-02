Stand: 05.02.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Menschenkette gegen Ampel-Regierung am NOK

Am Sonnabend haben laut Polizei 850 Menschen bei einer Aktion am Nord-Ostsee-Kanal gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. An mindestens neun Orten versammelten sich Menschen mit Lichterketten, Kerzen und Fackeln, um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Mehrere Privatleute hatten in den sozialen Medien zu dem Protest aufgerufen. Ziel war eine geschlossene Lichterkette von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bis Kiel. Die Veranstalter gehen von einer Beteiligung von etwa 20.000 Teilnehmenden aus. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Feuer in Abschiebehaftanstalt Glückstadt

Am Sonntagnachmittag hat eine brennende Gardine für einen Feuerwehreinsatz in der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) gesorgt. Laut Polizei hatte ein Bewohner die Gardine vermutlich absichtlich angezündet. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten haben etwa eine Stunde gedauert. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Demonstration gegen Rechtsextremismus in Büsum

Am Sonntagmittag haben in Büsum nach Polizeiangaben rund 300 Menschen demonstriert. Um 5 vor 12 begann eine Kundgebung vor dem Rathaus, dann bildeten die Teilnehmenden eine Menschenkette um den Museumshafen. Am Sonnabend hatte es im Kreis Dithmarschen vier weitere Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus gegeben. Laut Polizei haben in Heide und Meldorf jeweils 1.000 Menschen demonstriert, in Brunsbüttel und Burg haben jeweils 500 Personen teilgenommen. Zwischenfälle gab es laut Polizei keine. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2024 | 08:30 Uhr