Warnstreik: Autokraft und Dithmarschenbus betroffen

In der vergangenen Nacht hat der Warnstreik im Busverkehr begonnen. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten zu einem Streik bis zum Dienstbeginn am Sonntag auf. In den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg sind die Busse der Unternehmen Autokraft und Dithmarschenbus betroffen. Die Notfahrpläne seien nicht verbindlich. Nur die Rufbusse fahren demnach wie gewohnt. Zu den Forderungen von ver.di gehören die Einführung einer 35-Stunden-Wwoche und eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Züge zwischen Husum und St. Peter-Ording fallen aus

Wegen Bauarbeiten am Bahnsteig fallen die Züge der Linie RB 64 zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) noch den gesamten Februar aus. Sie werden durch Busse ersetzt, die nicht von dem aktuellen Warnstreik betroffen sind, wie ein Sprecher der Nordbahn bestätigte. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Klinik-Beschäftigte demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Unter dem Motto "Braun ist bei uns nur der Kaffee" haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Itzehoe (Kreis Steinburg) am Donnerstag gegen Rechtextremismus und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. "Wenn wir all die Menschen anderer Herkunft, Religion, Wurzeln oder sexueller Orientierung nicht bei uns hätten, wären wir gar nicht in der Lage, für diese Region die medizinische und pflegerische Versorgung sicherzustellen", sagte Krankenhausdirektorin Hannah Maria Werner. Neben den Krankenhausbeschäftgten nahmen auch Patienten und Besucher teil. Auch am Wochenende sind Demonstrationen geplant, unter anderem in Heide, Brunsbüttel, Meldorf und Burg (alle Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Leihen statt Kaufen in Itzehoe

Seit heute gibt es in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen sogenannten Leihladen. Der Verein ZeroWaste hat über Monate und mithilfe von Spenden eine Auswahl von mehr als 250 Gebrauchsgegenständen zusammengestellt. Schwimmflossen, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Schneeketten, aber auch Musikinstrumente sind dort unter anderem zu finden. Online sei ein Leihkatalog einsehbar, erklärt der Vorstandsvorsitzende Tobias Jepp. Nachdem man sich registriert hat, kann man Gegenstände reservieren und dann während der Öffnungszeiten des Geschäfts abholen. Bisher hat das Geschäft freitags von 14.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Verein sucht aber noch Freiwillige, die weitere Öffnungszeiten übernehmen können. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

