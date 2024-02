Stand: 01.02.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Imbisswagen für Batteriefabrik gesucht

Das schwedische Unternehmen Northvolt ruft Gastronomen in der Region dazu auf, die Beschäftigten an der Baustelle der Batteriefabrik in Dithmarschen mit Essen zu versorgen. Gesucht werden Foodtrucks oder Imbisswagen, sagt Unternehmenssprecher Martin Höfelmann. "Spannend ist für uns alles von Pasta über Fischbrötchen bis hin zur Kohlroulade." Die Zahl der Bauarbeiter werde von derzeit 50 auf bis zu 1.000 ansteigen, daher will das Unternehmen die Zahl von Foodtrucks nach und nach anpassen. Außerdem denkt Northvolt an eine eigene Kantine auf dem Gelände sowie einen eigenen Hofladen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Kellinghusen will Krähen vergrämen

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) soll heute eine Vergrämungsaktion gegen Krähen mit einer so genannten Bird-Alert-Anlage beginnen. Die Anlage gibt laut dem dänischem Hersteller Töne ab, wenn Krähen in der Nähe sind. Zentrales Element sei ein hochsensibles Mikrofon, teilte eine Sprecherin mit. Es identifiziert die Laute der Krähen und sendet dann Abwehrtöne aus - beispielsweise arteigene Panikrufe oder Ruflaute. Damit will die Stadt die Vögel vor ihrer Brutsaison aus den Wohngebieten an den Ortsrand verdrängen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

A23 bei Heide wegen Schwertransporten gesperrt

Wegen mehrerer Schwertransporte muss die A23 ab Heide-West in Richtung Husum heute von 9 Uhr bis 17 Uhr gesperrt werden. Die Zufahrt zur A23 beziehungsweise zur B5 aus Richtung Heide und Büsum (Kreis Dithmarschen) ist dann nach Angaben der Autobahn GmbH geschlossen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden Richtung Norden bereits an der Anschlusstelle Heide-Süd über die Sperrung informiert und über die U 149 umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

