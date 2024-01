Stand: 31.01.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sperrung der A23 von Heide-West in Richtung Husum

Wegen mehrerer Schwertransporte muss die A23 von Heide-West in Richtung Husum (Kreis Nordfriesland) heute und morgen jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr gesperrt werden. Die Zufahrt zur A23 beziehungsweise zur B5 aus Heide und Büsum (beide Kreis Dithmarschen) ist dann nach Angaben der Autobahn GmbH geschlossen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden Richtung Norden bereits an der Anschlussstelle Heide-Süd über die Sperrung informiert und über die U149 geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Nordfriesland: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein betrunkener Autofahrer soll zwischen Tating und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) am Dienstag einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht haben. Der Mann war nach Angaben der Polizei in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später gefasst werden. Die Fahrer beider Autos kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab zwei Promille. Er muss sich jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Mehr bezahlbarer Wohnraum für St. Peter-Ording?

Der Ausschuss für Liegenschaften hat sich am Dienstag mit dem angespannten Wohnungsmarkt in der Gemeinde St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) befasst. Konkret ging es darum, Gemeindegrundstücke für bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Dort könnten insgesamt über 100 neue Wohnungen entstehen. Jürgen Ritter, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde, sagte: "Die Planungen beinhalten die gesamte Bandbreite an Wohnräumen", darunter Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Mehrfamilienwohnhäuser. In St. Peter-Ording ist wegen des intensiven Tourismusgeschäfts der Markt für bezahlbaren Wohnraum seit Jahren angespannt. Auch Räume für Arztpraxen sind betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2024 | 08:30 Uhr