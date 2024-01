Stand: 29.01.2024 09:25 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Demos gegen Rechtsextremismus an der Westküste

Tausende Menschen sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Nach Angaben der Polizei verliefen die Demonstrationen in den verschiedenen Städten friedlich. In Husum (Kreis Nordfriesland) nahmen laut Polizei rund 6.000 Menschen teil und in Heide (Kreis Dithmarschen) waren es etwa 1.500. Auch der stellvertretende Kreispräsident von Dithmarschen, Dirk Diederich (SPD), sprach von einer friedlichen Veranstaltung. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Rund 1.000 Menschen am Holocaust-Gedenktag im Kreis Steinburg

Im Kreis Steinburg waren am vergangenen Sonnabend hunderte Menschen unterwegs, um am Holocaust-Gedenktag an die Morde an Millionen Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit zu erinnern. In Glückstadt waren es laut Polizei rund 600 Teilnehmende. In Itzehoe nahmen rund 300 Menschen an einer Gedenkveranstaltung des Sophie-Scholl-Gymnasiums teil. Laut Lehrer Jan Wiebe vom Sophie-Scholl-Gymnasium ist es besonders wichtig, dass die jüngere Generation die Erinnerungsarbeit übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Erste Kegelrobben ausgewildert

Die ersten vier Kegelrobben der Saison sind nach Angaben der Seehundstation Friedrichskoog wieder ausgewildert worden. Sie waren im November auf Helgoland gefunden und später nach Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) gebracht worden. Dort sind sie in der Seehundstation in den vergangenen Monaten aufgepäppelt und am Wochenende wieder in die Freiheit entlassen worden, hieß es von der Seehundstation. 30 weitere Tiere werden aktuell noch auf der Station versorgt, bis ihr Gewicht 35 Kilogramm übersteigt. Dann dürfen sie ebenfalls zurück in die Nordsee. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2024 | 08:30 Uhr