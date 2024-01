Stand: 26.01.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Pahlen: Jugendorganisationen verurteilen rassistische Gesänge

Die Jugendorganisationen der großen Parteien in Dithmarschen haben den Vorfall mit ausländerfeindlichen und rassistischen Gesängen in der Diskothek Pahlazzo in Pahlen scharf verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die Sprecher der Jungen Union, der Jungen Liberalen, der Grünen Jugend und der Jungsozialisten, dass sie die Vorfälle in Pahlen zutiefst verurteilen. Solche Äußerungen seien inakzeptabel und würden den Grundwerten, für die sie als politische Jugendorganisationen stehen, widersprechen. Gemeinsam mit anderen Initiativen wollen sie dafür sorgen, dass die deutsche Gesellschaft frei von Hass und Diskriminierung bleibe, so die Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Busfahrerin löscht Feuer im Schulbus in Buchholz

Eine Busfahrerin hat am Donnerstagnachmittag während der Fahrt auf der Hauptstraße in Buchholz im Kreis Dithmarschen im Rückspiegel dichten Rauch im Schulbus bemerkt. Sie hielt daraufhin sofort an, damit die Kinder schnell den Bus verlassen konnten. Dann löschte sie den Brand mit einem im Bus befindlichen Handfeuerlöscher. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Buchholz kam schließlich zur Unterstützung und löschte des Feuer endgültig. Laut einer Polizeisprecherin habe ein technischer Defekt an den Bremsen das Feuer im Bus verursacht. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Northvolt-Projektbüro bei Heide steht in den Startlöchern

Das seit dem Herbst geplante Projektbüro für die Northvolt-Ansiedlung bei Heide (Kreis Dithmarschen) soll in den kommenden Wochen eröffnet werden. Laut einer Sprecherin der Landesregierung sind alle wesentlichen Punkte zur Struktur und zu den Aufgaben des Projektbüros zwischen dem Land und den Vertretern der Region geklärt. Bis zur Inbetriebnahme müssten nur noch Einzelheiten abgestimmt werden. Das Projektbüro soll alle wichtigen Aufgaben zur Ansiedlung der Batteriefabrik zusammenfassen, um die Entscheidungswege zu verkürzen und zu beschleunigen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Gedenken in Brokstedt zum Jahrestag

Vor einem Jahr sind am Bahnhof in Brokstedt (Kreis Steinburg) bei einem Messerangriff zwei Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden teilweise schwer verletzt. Deshalb wurde am Donnerstag der Opfer gedacht. Neben Brokstedts Bürgermeister Clemens Preine und Ministerpräsident Daniel Günther waren auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Justizministerin Kerstin von der Decken (alle CDU) vor Ort, der Vater eines der Opfer sprach zu den Anwesenden. Kurz nach 17 Uhr hielten sie auf dem Bahnsteig in Brokstedt eine Schweigeminute ab. Außerdem legten sie Kränze nieder. Mehrere Hundert Menschen nahmen an einem anschließenden Gedenkgottesdienst teil. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 07:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2024 | 08:30 Uhr