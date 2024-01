Stand: 25.01.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gedenken in Brokstedt zum Jahrestag

Vor einem Jahr sind am Bahnhof in Brokstedt (Kreis Steinburg) bei einem Messerangriff zwei Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden teilweise schwer verletzt. Deshalb soll heute den ganzen Tag der Opfer in Brokstedt gedacht werden. Erwartet werden neben Bürgermeister Clemens Preine (CDU) und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU). Der nächste Verhandlungstag im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter ist für Mitte Februar angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Rechte Parolen in Pahlener Disco: Staatsanwaltschaft ermittelt

Junge Erwachsene sollen Anfang Januar in einer Diskothek in Pahlen (Kreis Dithmarschen) zum Song "L'Amour Toujours" Parolen gegen Ausländer gesungen haben. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) prüft nach eigenen Angaben, ob der Tatbestand der Volksverhetzung gegeben ist. Der Betreiber der Disco in Pahlen sagte, er wolle das Lied von Gigi D'Agostino nicht mehr spielen. Auch in anderen Diskotheken in Deutschland sind in den vergangenen Monaten zu diesem Lied solche Gesänge angestimmt worden. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU9) sagte NDR Schleswig-Holstein, dass inzwischen der Staatsschutz ermittele. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

Itzehoe: Per Haftbefehl gesuchter Mann sitzt Strafe jetzt ab

Am Bahnhof in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat die Bundespolizei bei einer Überprüfung einen per Haftbefehl gesuchten Mann erwischt. Der 71-Jährige war wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt worden. Diese Strafe hat er nicht bezahlt. Auch seinen Aufenthaltsort konnten die Behörden nicht ermitteln. Auf der Dienststelle wurde ihm dann der Haftbefehl vorgelegt. Da er die 800 Euro nicht zahlen konnte, wurde der Haftbefehl vollstreckt und der Mann für 80 Tage in die Justizvollzugsanstalt verlegt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2024 08:30 Uhr

