Stand: 23.01.2024 09:15 Uhr

Northvolt: Norderwöhrdens Bürgermeister fordert Zusage für Gleisanschluss

Der Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen steht nichts mehr im Weg: Am Montagabend haben die Gemeindevertreter in Norderwöhrden für den Bau der Fabrik gestimmt. Vier Kommunalpolitiker stimmten dafür, drei dagegen. Bereits am vergangenen Donnerstag hatten die Vertreter der Gemeinde Lohe-Rickelshof dem Projekt zugestimmt. Einen Tag zuvor hatte sich das schwedische Unternehmen Northvolt dazu verpflichtet, die Fabrik zu bauen, wenn beide Gemeinden zustimmen. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) nannte den direkten Anschluss an die A23 als einen zentralen Baustein, der noch erfüllt werden müsse. Norderwöhrdens Bürgermeister Kay-Uwe Evers (FWN) sagte,: "Vom Bund brauche ich jetzt dringend eine verbindliche Zusage für einen Gleisanschluss, damit wir den Güterverkehr von der Straße kriegen." Laut einem Northvolt-Sprecher wird das Unternehmen noch im Frühjahr mit den Bauarbeiten starten. Insgesamt sollen 4,5 Milliarden Euro investiert und 3.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Rekordzahl bei Robbenjungtieren auf Helgoland

Die Wurfsaison der Kegelrobben auf Helgoland geht zu Ende. Nach Angaben des Vereins Jordsand gibt es erneut eine Rekordzahl bei den Jungtieren. Laut Damaris Buschmann vom Verein ist die positive Entwicklung schon länger zu beobachten. "Die Kegelrobben haben hier auf den Dünen in den 1990er-Jahren das erste Mal wieder geworfen und sich hier über die letzten 30 Jahre gut etabliert. Die Insel Düne haben sich die Tiere aufgrund der hochwasssergeschützten Strände als Wurfplatz ausgesucht", sagt sie. In der Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) sind in dieser Saison bereits 30 Heuler aufgepäppelt worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 16:30 Uhr

