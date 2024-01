Stand: 22.01.2024 09:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

St. Peter-Ording: Zeugensuche nach tödlichem Raubüberfall

Nach dem tödlichen Raubüberfall in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) vor eineinhalb Wochen sucht die Mordkommission weiter nach Zeugen. Deshalb haben die Staatsanwaltschaft und die Familie des 99-jährigen Todesopfers jetzt eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung der Täter führen. Schon in den Wochen vor dem Überfall war laut Polizei mehrfach versucht worden, in das Einfamilienhaus in der Straße Am Sportplatz einzubrechen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

Northvolt: Gemeinde Norderwöhrden muss heute entscheiden

Wird das schwedische Unternehmen Northvolt seine Batteriefabrik für Elektroautos bei Heide bauen oder nicht? Die endgültige Entscheidung darüber trifft heute Abend die Gemeinde Norderwöhrden im Kreis Dithmarschen. Es geht um den Bebaungsplan für die Northvolt-Fläche. Beobachter rechnen mit einem knappen Ausgang. Neben Norderwöhrden musste auch die Gemeinde Lohe-Rickelshof zustimmen - sie hat sich schon dafür entschieden. Zuvor hatte die EU-Kommission grünes Licht für die Fördermittel von Bund und Land gegeben. Auch das Unternehmen selbst hat sich klar für den Standort entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

Spielplatzsanierung in Glücksstadt

In Glückstadt (Kreis Steinburg) können jetzt Kinder und Jugendliche darüber entscheiden, wie ein rund 2.700 Quadratmeter großer Spielplatz saniert werden soll. Laut Stadtverwaltung könnten bis zu eine Million Euro in die Erneuerung fließen. Am Wochenende fand die erste Ideenwerkstatt statt Die Kinder wussten genau, was sie gerne auf dem Spielplatz hätten: Ein Karussell, einen Turm mit Tunnelrutsche, eine Boulderwand, eine Tandemschaukel, eine Seilwand, ein Raumschiff, in dem man klettern kann, eine Drehscheibe und dann noch ein Piratenschiff. Im Spätsommer 2025 soll der Spielplatz fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 08:30 Uhr

