Lohe-Rickelshof gibt grünes Licht für Northvolt

In Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) hat am Donnerstagabend die Gemeindevertretung endgültig für die geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt gestimmt. Die Mitglieder der Gemeindevertretung stimmten dem Bebauungsplan einstimmig zu. Jetzt sind alle Augen auf Norderwöhrden gerichtet: Die Gemeindevertreter stimmen dort am Montag ab. Nur, wenn auch sie grünes Licht geben, kann Northvolt die Fabrik in Dithmarschen bauen. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Neue Unternehmenszentrale für CustomCells in Itzehoe

Der Batteriehersteller CustomCells hat in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine neue Unternehmenszentrale. Dort sind nun Produktion und Forschung unter einem Dach, sagt CustomCell-Chef Dirk Abendroth. Der Batteriehersteller kann im Neubau auch höhere Stückzahlen produzieren. Das Unternehmen hat sich vor zehn Jahren aus dem Fraunhofer-Institut heraus gegründet und ist auf individuelle Hochleitungsbatterien spezialisiert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Feuer in Mehrfamilienhaus in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße ausgebrochen. Gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Zwei Bewohner sind nach Angaben der Feuerwehr leicht bis mittelschwer verletzt worden. Das Feuer war im Dachstuhlbereich ausgebrochen und ist dann auf die angrenzenden Wohnblöcke links und rechts über den Dachstuhl übergesprungen. Die Brandursache ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

