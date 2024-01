Stand: 18.01.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kommt die Northvolt-Fabrik? Erste Entscheidung am Donnerstag

Das schwedische Batterieunternehmen Northvolt hat am Mittwoch seine Investitions-Entscheidung für den Bau einer Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) bekannt gegeben. Die finale Entscheidung liegt nun bei den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden, auf deren Flächen die Fabrik entstehen soll. Die Gemeindevertreter in Lohe-Rickelshof stimmen darüber am Donnerstag in ihrer Sitzung ab. In Norderwöhrden wird die Entscheidung am Montag getroffen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Waldumbau im Stiftungsland Nordoe

Der Wald in der Binnendünenlandschaft Nordoe (Kreis Steinburg) wird derzeit zu einem typischen Heidewald umgebaut. Seit dem 10. Januar fällt die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein dort die Fichten auf einem etwa 16 Hektar großen Gebiet im südlichen Teil des Geländes, um stattdessen Eichen, Weißdorn, Schwarzdorn, Hainbuchen und einige wenige Rotbuchen anzupflanzen, so Projektmanagerin Karin Windloff. Die Fichte komme Schleswig-Holstein eigentlich nicht vor und habe auch große Probleme mit den Folgen des Klimawandels. Eichen seien demnach besser an trockene Sommer angepasst. Seit zehn Jahren arbeitet die Stiftung Naturschutz daran, den Wald im gesamten Stiftungsland Nordoe umzubauen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Batteriefabrik in Dithmarschen: Positive Reaktionen aus der Politik

Die Reaktionen aus der Politik zur Entscheidung des schwedischen Unternehmens Northvolt, im Kreis Dithmarschen definitiv eine Batteriefabrik bauen zu wollen, fallen überwiegend positiv aus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete die Entscheidung als großartige Nachricht. Er versprach, dass das Land die Gemeinden beim Ausbau der Infrastruktur unterstützen wolle. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht es als starke Entscheidung für die Region, aber auch für die deutsche Industrie. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) sieht in der Entscheidung von Northvolt vor allem Sicherheit für die Entscheidungen der beiden Gemeindevertretungen, die noch anstehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 06:00 Uhr

