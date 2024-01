Stand: 17.01.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Büsum: FDP-Landeschef Kumbartzky will Bürgermeister werden

Der FDP-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky kandidert für die Bürgermeisterwahl in Büsum (Kreis Dithmarschen). Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Wählergemeinschaft FWB unterstützen Kumbartzkys Kandidatur - der Basis muss er sich noch vorstellen. Der amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) hatte zuvor angekündigt, sein Amt ein Jahr eher als geplant zum 1. Februar 2025 niederzulegen. Gewählt wird der neue Bürgermeister am 9. Juni. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 07:00 Uhr

Pahlen: Rechte Parolen im Pahlazzo

In der Disco Pahlazzo in Pahlen (Kreis Dithmarschen) sollen Jugendliche auf einer Party am vergangenen Sonnabend rechte Parolen gesungen haben. Der DJ habe von Gigi D'Agostino "L'Amour Toujours" gespielt worauf Jugendliche anfingen, "Ausländer raus" zu singen. Das bestätigte Disco-Chef Rudi Diener. Der DJ habe den Song sofort abgebrochen. Eine Person hat den Vorfall dann bei der Polizei angezeigt. Derzeit werde geprüft, ob eine Straftat vorliegt, so eine Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Wilster: Leerstehendes Haus abgebrannt

In Wilster (Kreis Steinburg) ist ein leerstehendes Haus in der Innenstadt komplett abgebrannt. Die Feuerwehr hatte eigenen Angaben zufolge zuerst noch versucht, den Brand unter dem Dach in den Griff zu bekommen. Das gelang jedoch nicht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Todesfall in Sankt Peter-Ording: Weitere Zeugen gesucht

Nach dem Raubüberfall in der vergangenen Woche in Sankt Peter-Ording, bei dem ein 99-jähriger Mann ums Leben kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Inzwischen ermittelt auch die Mordkommission wegen vollendenten Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge. Es werden Menschen gesucht, die zwischen Montag und Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben. Schon in den Wochen vor der Tat sei mehrfach versucht worden, in das Einfamilienhaus des Mannes einzubrechen. Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang gibt. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

