Messerattacke bei Brokstedt: Ist der Angeklagte schuldunfähig?

Im Brokstedt-Prozess vor dem Itzehoer Landgericht (Kreis Steinburg) geht es derzeit um die Frage, ob der Angeklagte psychisch krank und deshalb möglicherweise nicht oder vermindert schuldfähig ist. Am Montag wurden dazu Beamte der Justizvollzugsanstalt Neumünster befragt. Nach Aussagen der JVA-Beamten sei Ibrahim A. in der JVA Neumünster zunächst aggressiv gewesen, habe Selbstgespräche geführt, Beamte und Mithäftlinge bedroht. Dann wurde er im Sommer kurzfristig nach Lübeck in eine spezielle Sicherungsstation verlegt. Seitdem sei er kooperativer, berichten die Beamten. Der Prozess gegen Ibrahim A. wird in der kommenden Woche fortgesetzt. Ihm wird vorgeworfen, in einem Regionalzug bei Brokstedt zwei Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Dreharbeiten für "Die Toten am Meer" in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) sind bis Mitte kommender Woche verschiedene Straßen und Gehwege gesperrt - vor allem am Hafen und rund um das Husumer Schloss. Grund dafür sind Dreharbeiten für den dritten Teil der ARD-Krimiserie "Die Toten am Meer". Drehorte sind unter anderem die Schlossstraße, die Hafenstraße und die Hohle Gasse. Auch die bisherigen Filme der Reihe spielen in Husum. Der Ausstrahlungstermin für den dritten Teil steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Weder Glätteunfälle noch Sturmflut an der Westküste in SH

Trotz des erneuten Schneefalls in der Nacht zu Montag ist es bisher laut Polizei zu keinen Glätteunfällen in der Region gekommen. Die Räumdienste waren am Morgen viel unterwegs. Und auch die vorhergesagte Sturmflut an der Nordseeküste ist zumindest an der unteren Westküste ausgeblieben. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und in Brokdorf (Kreis Steinburg) stiegen die Pegelstände beim Morgenhochwasser zwischen 5 Uhr und 6 Uhr nur um rund 80 Zentimeter über dem mittleren Hochwasser an. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

