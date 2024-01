Stand: 12.01.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Reetdachhaus brennt in Neukirchen

In Neukirchen im Kreis Nordfriesland brennt aktuell ein Reetdachhaus. Nach Angaben der Feuerwehr sind Menschen und Tiere nicht in Gefahr. Das Haus in der Straße Süderdeich steht komplett in Flammen. Sechs freiwillige Feuerwehren sind mit etwa 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr hat über die Leitstellen dazu aufgerufen, Mund und Nase mit einem Atemschutz zu bedecken . Außerdem sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 09:00 Uhr

Bauern-Proteste: Landwirte der Westküste fahren nach Kiel

Um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren, sind Landwirtinnen, Landwirte und ihre Unterstützer aus allen Kreisen mit Traktoren und Transportern auf den Weg nach Kiel zur zentralen Veranstaltung. Auch Hunderte Landwirtinnen und Landwirte von der Westküste sind dabei. Dort soll auf dem Exerzierplatz eine zentrale Kundgebung stattfinden. Laut Kreisbauernverband Steinburg sind rund 150 Schlepper von dort unterwegs. Ein Sprecher des Dithmarscher Kreisverbandes rechnet mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit bis zu 200 Schleppern aus der Region. Autofahrerinnen und -fahrer müssen deswegen auf der B203, der B202 und der B77 mit Verzögerungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Zwei Kandidaten Landratswahl Dithmarschen

Nachdem Amtsinhaber Stefan Mohrdieck (parteilos) bereits im Herbst angekündigt hatte, wieder für die Landratswahl im Kreis Dithmarschen anzutreten, gibt es nun einen zweiten Bewerber: Der 33-jährige Thorben Schütt hat seine Bewerbunsgunterlagen abgegeben. Er ist Jurist, CDU-Mitglied und in Heide aufgewachsen. Derzeit arbeitet Schütt als Büroleiter der Ministerin im Kieler Innenministerium. Schütt sagte NDR Schleswig-Holstein, er trete als Einzelbewerber und nicht als CDU-Kandidat an. Die Wahl zum neuen Landrat findet am 8. Februar statt. Am Donnerstag stellen sich die Bewerber - unter Ausschluß der Öffentlichkeit - im Dithmarscher Kreistag vor. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

Eider-Treene-Sorge: Stapelholmer Ortschronik als Podcast

Die Aktivregion Eider-Treene-Sorge (ETS) in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland hat neue Förderprojekte bekanntgegeben. So sollen die Stapelholmer Dorfchroniken künftig erlebbar werden. Laut einer Sprecherin der ETS GmbH wolle man zum einen alte Dorfchroniken aus der Region digitalisieren, zum anderen eine gemeinsame Chronik in Form von Kurzfilmen und Podcasts erstellen. Schilder mit QR-Codes sollen auf den im Internet abrufbaren Podcast verweisen. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich so bei einem kleinen Dorfspaziergang mit den Erinnerungen von früher vertraut machen, so die Sprecherin. Insgesamt sind für das Projekt knapp 100.000 Euro geplant, wovon die ETS 59.000 Euro übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 12.01.2024 08:30 Uhr

