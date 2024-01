Stand: 11.01.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Landwirte an Westküste suchen Dialog mit Bürgern

Bis spät in den Mittwochabend haben die Landwirte in Schleswig-Holstein ihren Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierungfortgesetzt. An vielen Orten luden auch die Landwirte an der Westküste zu einem Dialog mit den Bürgern am Feuer ein. In Tensbüttel (Kreis Dithmarschen) kamen rund 50 Landwirte und Einwohner auf einer Koppel nahe der Autobahn zusammen. "Wir suchen den Dialog mit den Befürwortern und den Kritikern. Unsere Bedenken richten sich ja nicht nur auf die Agrardiesel-Rückvergütung, sondern es geht um die allgemeine Regularienwut, die wir als Landwirte erfahren", sagte Landwirt Sönke Heuer. Weitere Treffen zwischen Landwirten und Bürgern gab es unter anderem auch in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) an der B431, in Brunsbüttel, Horst und Epenwöhrden (alle Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Geflügelpest im Kreis Dithmarschen: Veranstaltungen mit Geflügel verboten

Die Geflügelpest macht Geflügelhaltern an der Westküste weiter zu schaffen. Seit Anfang Dezember sind laut einer Sprecherin des Kreises Dithmarschen zehn Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln bestätigt worden, fünf davon rund um Brunsbüttel. Anfang der Woche erließ der Kreis Dithmarschen Stallpflicht in den Gebieten entlang der Gewässer und Vogelschutzgebiete. Zusätzlich zu der Stallpflicht in bestimmten Gebieten, sind Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen mit Geflügel und Tauben im gesamten Kreis verboten. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Messerstecherei in Husum

Zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer ist es am späten Montagabend in Husum (Kreis Nordfriesland) in einem Mehrfamilienhaus gekommen, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Demnach ging dort ein 19 Jahre alter Auszubildender auf einen 27 Jahre alten Azubi los und verletzte ihn am Hals und Oberkörper. Das Opfer musste ins Klinikum Husum eingeliefert werden, ist aber nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Angreifer fest, inzwischen ist der Mann aber wieder auf freiem Fuß. Die Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

