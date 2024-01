Stand: 10.01.2024 09:38 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bauernproteste: Verkehrsbehinderungen am Mittwoch

Auch Mittwochfrüh sind die Bauernproteste weitergegangen. Nach Polizeiangaben waren seit 5 Uhr zehn Trecker auf der B5 zwischen Heide und Hemmingstedt (beide Kreis Dithmarschen) unterwegs. Autofahrer mussten deutlich mehr Zeit einplanen. Außerdem gab es Protestfahrten in der Eider-Treene-Sorge Region. Nach Angaben eines Landwirts fährt ein Trecker-Korso zwischen Erfde, Norderstapel (beide Kreis Schleswig-Flensburg) und Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) bis 18 Uhr durch die Region. Eine der zentralen Aktionen findet am Mittwoch in Flensburg statt. Laut Bauernverband hat sich ein Trecker-Konvoi von Husum über die B200 nach Flensburg auf den Weg gemacht.| NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Neben Bauernprotesten auch Lokführerstreik angelaufen

Seit Mittwochnacht um 2 Uhr gilt ein Notfahrplan der Deutschen Bahn - denn die Lokführer der Gewerkschaft GDL haben wie angekündigt ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben einer Sprecherin sind auch Zugverbindungen hier in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg betroffen: So fährt der RE 6 nach Westerland auf Sylt nur alle drei Stunden. Die RB 62 von Heide nach Itzehoe fällt ganz aus. Rund einmal pro Stunde gibt es eine alternative Busverbindung. Von Heide fährt jede Stunde ein Zug nch Büsum und alle zwei Stunden nach Neumünster. Die Lokführer streiken voraussichtlich bis Freitag. Metronom-, Erixx- und AKN-Züge fahren planmäßig. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Kostenfreie Verhütung im Kreis Steinburg wird gestrichen

In Itzehoe hatten Menschen mit geringem Einkommen bisher die Möglichkeit, über ProFamilia die Kosten für Verhütung übernehmen zu lassen. Die finanziellen Mittel dafür kamen von der Stiftung des Kreises Steinburg - und die erhält nun deutlich weniger Geld als bisher. Die kostenfreie Verhütung ist damit gestrichen. Der stellvertretende Landrat, Marco Förster (CDU), erklärt auf Nachfrage, dass der Stiftung 800.000 Euro fehlen würden, weil die HanseWerk AG weniger Dividende ausschütte. Diese hatte unter anderem auch Präventionsprojekte an Schulen und im Sport finanziert. Laut Förster gibt es keine Möglichkeit, diese Projekte anderweitig zu finanzieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

