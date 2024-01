Stand: 08.01.2024 09:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bauern-Proteste sorgen für Verkehrsbehinderungen

Seit denfrühen Morgenstunden sind am bundesweiten Protesttag der Landwirte laut Polizei mehrere hundert Treckerfahrer auf dem Weg nach Itzehoe (Kreis Steinburg), um dort gegen die geplante Streichung der Agrarsubventionen zu demonstrieren. Auch im Kreis Dithmarschen kommt es wegen mehrerer Rundfahrten von Konvois zu Behinderungen. In Albersdorf auf der B431 oder auch auf der Strecke zwischen Brunsbüttel und Hochdonnn sind Rundfahrten bis in die Abendstunden geplant. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Auch Müllabfuhr durch Proteste beeinträchtigt

Die Müllabfuhr wird aufgrund der Proteste nur eingeschränkt unterwegs sein und einige Bereiche nicht anfahren können, teilte Remondis auf Nachfrage mit. Mit Verkehrsbehinderungen auf den Straßen, aber auch an den Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal ist heute bis in den späten Nachmittag zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

