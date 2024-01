Stand: 05.01.2024 09:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuer in Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt

In der Nacht zu Freitag hat es in einer Zelle der Abschiebehaft in Glückstadt im Kreis Steinburg gebrannt. Ein Insasse wurde laut Rettungsleitstelle mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Laut der Beamten gibt es derzeit keine Einschränkungen im Betrieb der Einrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

LNG-Pipeline Brunsbüttel: Waren die Löcher Sabotage?

Die mutmaßlich durch Sabotage herbeigeführten Löcher in der LNG-Pipeline zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Hetlingen (Kreis Pinneberg) sind zum Großteil repariert. Das teilte der niederländische Betreiber der Pipeline, Gasunie, mit. Ende November waren laut Unternehmen bei einer Druckprobe mehrere Undichtigkeiten festgestellt worden. Woher diese stammen, ermittelt inzwischen die Bundesanwaltschaft. Sie wird aktiv, wenn unter anderem Spionage oder Terrorismus vermutet werden, wie ARD Terrorismusexperte Michael Göttschenberg erklärt. "Es liegt nahe, dass es russische Kräfte sein könnten." | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Eider-Treene-Sorge-Niederung: Straßen nach Hochwasser überschwemmt

Das Hochwasser beschäftigt die Einatzkräfte im Kreis Steinburg weiterhin. Der Pegel der Stör in Kellinghusen (Kreis Steinburg) lag am Freitagmorgen bei 3,22 Meter und damit 1,65 Meter über dem mittleren Hochwasser. Der Fluss trat laut Bürgermeister Axel Pietsch (parteilos) an mehreren Stellen östlich der Stör über die Ufer, weshalb seit Donnerstag einige Straßen für den Verkehr gesperrt sind, darunter auch die vielbefahrene Vorbrügger Straße. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könnten in der Landwirtschaft für Probleme sorgen, erklärt Jan Hinrich Seebrandt, Oberdeichgraf des Eider-Treene-Verbands: "Wenn Eis über den Wassermassen friert, dann kommt kein Sauerstoff mehr ran. Dann wird irgendwann die Grasnarbe leiden und kaputtgehen - oder die Wintersaaten." | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

