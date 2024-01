Stand: 02.01.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Tödlicher Streit in Heide: Polizei ermittelt

Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in der Innenstadt von Heide (Kreis Dithmarschen) laufen die Ermittlungen der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 21-jähriger und ein 30-jähriger Mann vor einem Lokal im Schumacherort in Streit geraten. Dabei hatten sich beide gegenseitig schwer verletzt. Der 21-Jährige starb später im Westküstenklinikum. Der 30-jährige Mann aus Hamburg kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus. Er wurde vorläufig festgenommen. Wie es zu dem tödlichen Streit kam wird laut Polizei jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Großbrand in Heide in der Silvesternacht

Die Polizei ermittelt wegen eines Brandes in der Gorch-Fock-Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) in der Silvesternacht. Dort war in einem Mehrfamilienhaus offenbar sowohl im Keller als auch im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten in Sicherheit und anderweitig untergebracht werden. Ansonsten fällt die Silvesterbilanz an der Westküste durch die Polizei positiv aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Handballnationalmannschaft startet Trainingslager in Brunsbüttel

Am Dienstag startet die Handballnationalmannschaft der Männer in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ihr Trainingslager für die Europameisterschaft. Bis Sonnabend bereiten sich die Spieler in der Sporthalle am Bildungszentrum vor. Wie der deutsche Handballbund (DHB) mitteilt, seien aufgrund der Kürze der Zeit keinerlei Aktivitäten wie Trainingseinblicke oder Treffen mit der Mannschaft geplant. Bei den Handballern der Spielgemeinschaft Marne/Brunsbüttel sorgt das für Unverständnis. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte der Handballverband Schleswig-Holstein mit, für die Enttäuschung vor Ort Verständnis zu haben. Der Verband sei in die Planungen des DHB allerdings nicht involviert gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

