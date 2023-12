Stand: 19.12.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Westküstenkliniken rutschen in finanzielle Schieflage

Die Westküstenkliniken (WKK) in Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) rechnen nach eigenen Angaben mit einem Millionendefizit. In diesem Jahr werde ein Minus im einstelligen Millionenbereich erwartet, das noch mit den Rücklagen ausgeglichen werden könne, sagte WKK-Sprecher Sebastian Kimstädt. Im kommenden Jahr sei mit einem zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen. Grund: Inflation und stark steigende Personalkosten. Der Kreis Dithmarschen will für das kommende Jahr ein Darlehen von fünf Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit die beiden Krankenhäuser weiter wirtschaften können. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Brokstedt-Prozess: Rechtsmedizinisches Gutachten erwartet

Im Prozess um die tödliche Messerattacke im Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) wird heute die Aussage eines rechtsmedizinischen Sachverständigen erwartet. Bisher haben bereits mehr als 60 Personen ausgesagt, darunter Zeugen des Angriffs, Fahrgäste, die verletzt wurden, Polizisten und Rettungskräfte. Angeklagt ist der Palästinenser Ibrahim A. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 25. Januar im Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen zu haben. Zwei junge Menschen starben. Vier weitere Menschen erlitten erhebliche Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Ermittlungen wegen Heuballen auf der A23

Auf der A23 bei Itzehoe (Kreis Steinburg) hat die Polizei in der Nacht mehrere Heuballen entfernen müssen. Nach Angaben eines Sprechers lagen mindestens acht Ballen in mehreren Auf- und Abfahrten. Den letzten etwa 400 Kilogramm schweren Heuballen entdeckten Beamte gegen 4 Uhr in der Ausfahrt Hohenfelde - mitten auf der Fahrbahn. Ein Kavaliersdelikt sei das nicht, so die Polizei. Man habe die Ermittlungen aufgenommen, ob die Aktion mit den Bauern-Demos am Montag in Verbindung stehen könnte. Verletzt wurde durch die Heuballen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 19.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.12.2023 | 08:30 Uhr