Stand: 18.12.2023 08:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Freiwillige Feuerwehr übergibt Feuerwehrauto an Ukraine

Die Freiwillige Feuerwehr Büsum (Kreis Dithmarschen) hat am Wochenende ein ausrangiertes Fahrzeug an Feuerwehrkameraden aus der Ukraine übergeben. Nach Angaben des Büsumer Wehrführers Andreas Gethe ist die Leiter des Fahrzeugs 30 Meter lang und kann Menschen aus Gebäuden mit bis zu sechs Stockwerken retten. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Weihnachtsmarkt im Herrenhaus auf Eiderstedt

Am Wochenende hat das Herrenhaus Hoyerswort bei Oldenswort auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) den traditionellen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Neben klassischen Weihnachts- und Dekorationsartikeln sind selbstbemalte und selbsthergestellte Fliesen mit Eiderstedter Motiven sowie andere selbstgebrannte Keramik-Artikel angeboten worden. Nach Angaben des Hausherren kamen rund 200 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Basketball: Itzehoe Eagles verlieren gegen Ibbenbüren

In der zweiten Basketballbundesliga haben die Itzehoe Eagles am Sonnabend gegen den Tabellenletzten Ibbenbüren verloren. Im ersten Viertel hatten die Eagles einen Vorsprung von 20 Punkten. Danach kämpften sich die Gäste weiter heran und gewannen am Ende mit 80:72. Die Eagles rutschten auf den Tabellen Platz 11 von 14. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2023 | 08:30 Uhr