Seemannsmission Brunsbüttel packt Geschenke

Exakt 1350 Päckchen hat die Seemannsmission Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) in diesem Jahr verpackt und verteilt sie derzeit an die Seeleute, die in der Stadt Halt machen. Die spendenfinanzierten Geschenke sind beispielsweise Thermobecher, Schokolade und eine Weihnachtskarte mit einem Gruß. Laut Leon Meier von der Seemannsmission freuen sich die Seeleute darüber riesig. "Vieles was wir an Weihnachten verschenken, kommt ja von Seeleuten und jetzt gibt es einfach eine Rückmeldung 'Wir denken auch an euch'", so Meier. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Arbeitsgruppe will Dithmarscher Wasserwelt attraktiver machen

Wie die "Dithmarscher Wasserwelt", das öffentliche Schwimmbad in Heide (Kreis Dithmarschen), attraktiver werden kann, soll eine Arbeitsgruppe aus Stadt und Stadtwerken ermitteln. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung des Bades. Die Rede ist von einem privaten Investor, der aktuell gesucht wird. Allein im vergangenen Jahr sorgte das Bad für ein Minus von anderthalb Millionen Euro im städtischen Haushalt. Ideen gibt es einige: laut Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat könnte eine stärkere Fokussierung auf das Thema Gesundheit und Wohlbefinden gelegt werden. Möglicherweise sogar in sogar in Kombination mit einem Hotel. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

Personalmangel in Kiel-Holtenau sorgt für Verspätungen im NOK

Vor den Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals kann es heute laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt für Schiffe deutlich länger dauern. Aufgrund von Personalmangel auf der Schleuse Kiel-Holtenau, kann es demnach heute bis circa 14:00 Uhr zu Verzögerungen für Schiffe kommen, die in Richtung Kiel fahren. Dasselbe gilt auch für die Gegenrichtung: Hier muss zwischen 14 und 22 Uhr mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Schiffe über 160 Meter Länge werden in diesem Zeitraum einzeln geschleust. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2023 08:30 Uhr

