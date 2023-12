Stand: 13.12.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glückstadt: Betonlaster nach Unfall geborgen

Nach dem Unfall eines Betonlasters am Dienstag in Blomesche Wildnisbei Glückstadt (Kreis Steinburg) ist die Sperrung der B431 am Mittwochmorgen aufgehoben worden. Laut Polizei wurde der Lkw in der Nacht zu Mittwoch geborgen. Der 32-Tonner war dort am Dienstag in ein Wohnhaus gefahren. Experten überprüfen nun, ob das Gebäude einstürzen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Kreis Dithmarschen: Stadt-Umland-Konzept für Northvolt

Die Entwicklungsagentur Region Heide sucht im Rahmen der geplanten Northvolt-Ansiedlung im Kreis Dithmarschen Flächen für Wohnungen und weitere Unternehmen. In Gesprächen mit der Stadt Heide und den elf umliegenden Gemeinden will die Agentur herausfinden, wo wie viele Bauplätze entstehen könnten. Konkrete Zahlen sollen im ersten Quartal 2024 vorliegen. Mit der Fortschreibung des Stadt-Umland-Konzeptes möchte die Agentur gemeinsame Lösungen mit den Gemeinden suchen. Die EU-Kommission muss noch entscheiden, ob Bund und Land die Batteriefabrik wie geplant fördern dürfen. Außerdem müssen die beiden Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden noch jeweils die Bebauungspläne genehmigen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

Wahl zu neuen Landräten in Schleswig-Flensburg und Dithmarschen

Im Kreis Schleswig-Flensburg steht am Mittwoch die Wahl des Landrats an. Amtsinhaber Wolfgang Buschmann (parteilos) strebt eine dritte Amtszeit an. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin hat der 63 Jahre alte Jurist nicht. Im Kreis Dithmarschen wird am 8. Februar ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Stefan Mohrdieck (parteilos) tritt erneut zur Wahl an. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll es einen weiteren Bewerber für den Posten geben. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:30 Uhr

