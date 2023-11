Stand: 16.11.2023 10:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Jugendhilfeausschusses bewilligt Finanzierung vom Kinderschutzzentrum Westküste

Das Kinderschutzzentrum Westküste soll nach dem Willen des Jugendhilfeausschusses Dithmarschen auch über 2024 hinaus finanziell unterstützt werden. Der Ausschuss hat den Dithmarscher Anteil der Finanzierung bis 2026 am Mittwochabend bewilligt. Die Kosten von rund 180.000 Euro teilen sich die Kreise Dithmarschen und Nordfriesland mit dem Land. Das Kinderschutzzentrum Westküste kümmert sich um Kinder die Opfer von Gewalt im Alltag - also im Kindergarten, der Schule, in der Freizeit oder der Familie geworden sind. Außerdem bleiben so die Projekte "Ankerplatz" sowie "Drachenmut" weiterhin finanziert, sagte die Leiterin Franziska Propst. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Neue Chefin im Klinikum Itzehoe

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat am Mittwoch den langjährigen Krankenhaus-Direktor des Klinikums Itzehoe im Kreis Steinburg, Bernhard Ziegler, in den Ruhestand verabschiedet. Der 66-Jährige sagte, in den vergangenen 20 Jahren habe man am Klinikum über 80 Mio. Euro investiert, unter anderem für eine neue Psychiatrie, eine neue Infektions-Station sowie eine neue Notaufnahme. Neue Chefin im Klinikum Itzehoe ist Hannah Maria Werner. Die 39-jährige hatte bereits vor Jahren in der Verwaltung des Klinikums gearbeitet, zuletzt war sie am Städtischen Krankenhaus in Kiel tätig. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Schwerverletzter nach Unfall auf A23 bei Schenefeld

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist Mittwochabend ein Mann auf der A23 bei Schenefeld in Richtung Heide schwer verletzt worden. Er soll laut Leitstelle auf den Grünstreifen gekommen sein und dann die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2023 | 08:00 Uhr