Brunsbüttel: Unterkünfte für Geflüchtete Thema im Hauptausschuss

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) tagt heute der Hauptausschuss unter anderem zur Unterbringung von Geflüchteten. Per Eilentscheidung hatte Bürgermeister Martin Schmedtje (parteilos) kürzlich mehrere Wohnungen für die nächsten 24 Monate gesichert. Da dabei die Kosten von insgesamt 30.000 Euro überschritten werden, muss der Hauptausschuss die Entscheidung genehmigen. Die größte Herausforderung sei, dass die Kommunen nicht einschätzen könnten, wie viele Geflüchtete ankämen, heißt es aus mehreren Verwaltungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Helgoland: Arbeiten am gesunkenen Frachter unterbrochen

Die Arbeiten an dem vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunkenen Frachter "Verity" sind am Montag aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Grund dafür seien der angekündigte starke Wind und hohe Wellengang auf der Nordsee gewesen. Nach dem tödlichen Schiffsunfall hatten am Wochenende Taucher den gesunkenen Frachter "Verity" untersucht. Der Frachter war am 24. Oktober nach einer Kollision gesunken. Die Unfallursache wird weiterhin untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Planer für Nordsee-Urlauber vorgestellt

Die Nordsee-Tourismus-Service GmbH in Husum (Kreis Nordfriesland) hat den neuen Tourismusplaner für die kommende Urlaubssaison vorgestellt. Der kostenlose Planer informiert demnach über verschiedene Urlaubsorte und Inseln entlang der Küste, darunter vielfältige Erlebnistipps rund um das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, und zeigt eine Veranstaltungsübersicht mit wichtigen Terminen der einzelnen Urlaubsorte. Zudem gibt es eine herausnehmbare Ferienkarte mit einem Überblick der Schiffsverbindungen zwischen den Inseln und Hafenorten. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

