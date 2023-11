Stand: 13.11.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Agentur für Arbeit beginnt Aktionswoche für Frauen

Bei der Agentur für Arbeit beginnt heute die Aktionswoche: "Frauen - Chancen - Wiedereinstieg". Damit sollen vor allem Frauen, die auch nach einer langen Familienpause beruflich wieder ins Berufsleben zurück wollen, angesprochen werden, erklärt Claudia Schlüter von der Arbeitsagentur Heide (Kreis Dithmarschen): "Die Chancen für den beruflichen Wiedereinstieg stehen für Frauen richtig gut. An fast jeder Stelle werden händeringend Fachkräfte gesucht. Das heißt, wenn man in den erlernten Beruf einsteigen möchte, oder aber den Quereinstieg versuchen möchte, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt." In den Veranstaltungen bekommen Frauen zum Beispiel Tipps zur Bewerbung, zum Bewerbungsgespräch oder unter anderem auch welche beruflichen Chancen bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Nach Frachter-Kollision vor Helgoland: Tauch-Einsatz zur "Verity"

An dem gesunkenen Frachter "Verity" südwestlich von Helgoland (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag wieder Taucher im Wasser gewesen. Unter anderem haben sie die Masten gekappt, damit sie keine Gefahr mehr für die die Schifffahrt darstellen. Außerdem prüften sie nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, ob noch tote Seeleute in dem Wrack sind. Vier Menschen werden noch vermisst. Außerdem sollten die Taucher prüfen, ob es Lecks am Wrack gibt. Die "Verity" war am 24. Oktober nach einer Kollision mit der "Polesie" zwischen Helgoland und Langeoog gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Nach Hackerangriff: Firma nimmt Produktion wieder auf

Nach einem Hackerangriff nimmt die Firma Rekord Fenster und Türen in Dägeling bei Itzehoe (Kreis Steinburg) heute ihre Produktion wieder auf. Am Reformationstag hatten Unbekannte die gesamte IT des Unternehmens lahmgelegt, die 250 Beschäftigten konnten zum Beispiel keine E-Mails mehr lesen oder empfangen. Und auch die Produktion musste vorübergehend stillgelegt werden, weil die Maschinen in fast allen Bereichen digitalisiert seien, so Geschäftsführer Robert Kitzmann. Mittlerweile seien alle Daten wieder hergestellt worden. Der entstandene Schaden beträgt laut Geschäftsführer rund 800.000 Euro. Er hat den Hacker-Angriff bei der Polizei angezeigt und Kontakt mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Landesdatenschutzbeauftragten aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

