Dokumentarfilm über W.H.D. Körner feiert Premiere

Am Sonnabend feiert ein Dokumentarfilm über den Dithmarscher Comic- und Westernzeichner W.H.D Körner Premiere. Der Film wird auf den nordischen Filmtagen in Lübeck gezeigt. Körners Eltern waren 1881 mit ihrem dreijährigen Sohn von Lunden im Kreis Dithmarschen in die USA ausgewandert. Später ging Körner nach Chicago und studierte dort Kunstgeschichte. Filmemacherin Martina Fluck war für ihre Dokumentation auch selbst in Amerika. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Wirtschaftsausschuss: Kreis Dithmarschen soll RKW weiter fördern

Der Wirtschaftsausschuss im Dithmarscher Kreistag hat entschieden, dass sich der Kreis weiterhin an der Initiative "Regionale Kooperation Westküste" (RKW) beteiligt. In einer Abstimmung waren acht Mitglieder dafür und zwei enthielten sich. Bei der Förderung geht es konkret um bis zu 65.000 Euro für die Einstellung einer Fachperson für Marketing ab dem kommenden Jahr. Sie soll das kreisübergreifende Projekt vorantreiben und Werbung für den Wirtschaftsstandort Westküste machen. Der Fokus soll dabei auf erneuerbaren Energien in der Region liegen. Eine endgültige Entscheidung fällt der Kreistag Anfang Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Einschränkungen im Bahnverkehr

Ab heute erneuert die Deutsche Bahn die Gleise und das Gleisbett zwischen Hemmingstedt und Meldorf. Bis zum 29. November kann es deshalb zu Ausfällen einzelner Züge im Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Sylt kommen. Außerdem werden in dieser Zeit auch mehrere Bahnübergänge in Meldorf, Eppenwöhrden und Hemmingstedt (alle Kreis Dithmarschen) gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

