Mann aus Itzehoe vermisst

Im Kreis Steinburg läuft seit Dienstagabend eine große Suchaktion nach einem 63-jährigen Itzehoer. Er soll laut Sprecherin eine beginnende Demenz haben und zuletzt gestern am Fußballplatz in Wilster gesehen worden sein. Der Vermisste ist 1,90 Meter groß, schlank, trägt einen Bart, eine vermutlich zerschlissene Jeans und eine dunkle Jacke. Vermutlich ist er mit einem blauen Fahrrad unterwegs. Aktuell ist wegen der Suchaktion die Landstraße in Aebtissinwisch zwischen Dorfstraße und Ecklak-Austrich gesperrt. In der Nacht war auch ein Hubschrauber für die Suche im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Frackter-Kollision bei Helgoland: Eigentümer soll Schiff bergen

Der Eigentümer des vor Helgoland gesunkenen Frachters ist nun laut Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung aufgefordert worden, das Wrack zu bergen. Über die konkrete Vorgehensweise stimmen nun das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, der Eigentümer der "Verity" und der Versicherer ab. Das Frachtschiff war vergangenen Dienstag mit einem anderen Frachter zusammengestoßen und 30 Meter tief auf den Grund der Nordsee gesunken. Fünf Seeleute starben. Wie es zu der Kollision kommen konnte, wird noch untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

Bürgerbus startet in Glückstadt

Von Donnerstag an gibt es auch in Glückstadt im Kreis Steinburg einen Bürgerbus. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Menschen, die kein Auto mehr fahren oder dort wohnen, wo es kaum öffentlichen Nahverkehr gibt. Der Elektrobus fährt ab jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 8 und 18 Uhr durch Glückstadt, die Blomesche und Engelbrechtsche Wildnis sowie Borsfleth. 20 Ehrenamtliche sind im Fahrdienst tätig. Die Abholungen müssen jeweils am Tag zuvor telefonisch vereinbart werden. Auch in der Gemeinde Horst soll es bald einen Bürgerbus geben. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2023 08:30 Uhr

