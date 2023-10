Stand: 30.10.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nach Schiffskollision vor Helgoland: Arbeiten gehen weiter

Nach der Schiffskollission auf der Nordsee zwischen Helgoland und Langeoog am vergangenen Dienstag gehen die Arbeiten vor Ort weiter. Am Wochenende war laut einer Sprecherin der Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung aufgrund der stürmischen Wetterlage kein Einsatz möglich. Als nächste Maßnahme sollen die Masten des in 30 Metern Tiefe liegenden Wracks gekürzt werden, um mehr Wassertiefe zu erreichen. Es sei noch unklar, ob das Wrack geborgen werden müsse und was mit den knapp 127 Kubikmetern Schiffsdiesel passieren würde, die noch im Wrack sind, so die Sprecherin weiter. Die Unglücksstelle darf derzeit von anderen Schiffen nicht passiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Feuer in Dachgeschosswohnung in Kellinghusen

Bei einem Feuer am Sonntag in Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist eine Dachgeschosswohnung in der Lindenstraße ausgebrannt. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle West waren die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Aufgrund der Löscharbeiten mussten die Bewohner einer anderen Wohnung das Gebäude ebenfalls verlassen. Um den Brand löschen zu können, mussten Feuerwehrleute Teile der Dachverkleidung entfernen. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand. Die Bewohner der Dachwohnung seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort gewesen, so der Sprecher. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen zur Brandusache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Basketball: Itzehoe Eagles erleiden Niederlage

Die Itzehoe Eagles haben bei dem Auswärtsspiel in Sachsen-Anhalt bei den BSW Sixers aus Bitterfeld mit 58:77 verloren. Bislang konnten die Eagles nur ein Spiel gewinnen. Nach dem 6. Spieltag belegen die Itzehoer nun den vorletzten Platz der Zweiten Basketball Bundesliga Pro B. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 08:30 Uhr

Kiterin am Strand von St. Peter-Ording verunglückt

Am Sonntagnachmittag hat es am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) einen Rettungseinsatz gegeben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord hatten Passanten eine Kiterin leblos aus dem Wasser gezogen. Rettungskräfte waren demnach schnell vor Ort. Sie konnten die 28-Jährige wiederbeleben. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber nach Kiel geflogen. Wie es ihr im Moment geht, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2023 07:00 Uhr

