Klage gegen Enteignung für LNG-Pipeline abgewiesen

Niederlage für zwei Landwirte aus dem Kreis Steinburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig: Das Gericht hat am Donnerstag ihre Klage gegen die temporäre Enteignung für den Bau der LNG-Pipeline zwischen Brunsbüttel und Hetlingen abgewiesen. Die zeitweilige Enteignung durch das Land war notwendig gewesen, um die ersten Rohre durch privates Ackerland zu verlegen. Ihre Klage begründeten die beiden Landwirte damit, dass so bereits Fakten geschaffen wurden, bevor der Bau genehmigt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht betonte zwar, dass es diese zeitweise Enteignung durchaus kritisch bewerte, aber als verfassungsgemäß einstufe. Trotz der Niederlage vor Gericht wollen die Kläger zunächst die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um dann gegebenenfalls weiter dagegen vorzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 17:00 Uhr

Staatssekretär Otto Carstens verliert Doktortitel

Die Universität Innsbruck hat Otto Carstens (CDU), Staatssekretär am schleswig-holsteinischen Ministerium für Justiz und Gesundheit, den Doktortitel aberkannt. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. In einem externen Gutachten sei festgestellt worden, dass Carstens' 2010 verfasste Dissertation seine Masterarbeit an der Universität Hamburg beinhalte, ohne dass er dies kenntlich gemacht habe. Seine erbrachten Studienleistungen seien somit stark geschmälert, erklärt die Universität. Die im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Vorwürfe seien für die Aberkennung nicht maßgeblich entscheidend gewesen, so die Uni. Carstens hat nun die Möglichkeit, gegen die Entscheidung zu klagen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 16:30 Uhr

St. Peter-Ording: Bürgermeister Ritter bleibt im Amt

Jürgen Ritter (parteilos) bleibt Bürgermeister von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Das hat die Gemeindevertretung am Mittwoch in einer Sondersitzung mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit entschieden. Bei der vergangenen Einwohnerversammlung war entschieden wurde, eine mögliche Abwahl zu prüfen. Ritter wurden mangelnde Transparenz und ein schlechter Führungsstil vorgeworfen. Außerdem habe er mehrere Versprechen nicht eingehalten. Die drei Fraktionen AWG, Grüne und SPD hielten die Vorwürfe für haltlos und stärkten ihm bei der Sondersitzung den Rücken. Ritter wolle nun über die Ereignisse in Ruhe nachdenken und sein Verhalten kritisch überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Anwohner fürchten Lärm: LNG-Schiff in Brunsbüttel wird verlegt

Das LNG-Gasumwandlungsschiff in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll zeitnah verlegt werden. Das Amt für Planfeststellung Verkehr hat deshalb einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn für einen neuen Anlegeplatz bewilligt - erste Baumaßnahmen sind bereits zugelassen. Außerdem wird ein temporärer Baudamm errichtet, vorhandene Hafenanlagen werden zurückgebaut. Baubeginn war zunächst für Anfang dieses Jahres geplant. Die Anwohner in Brunsbüttel-Süd gingen jedoch gegen die Verlegung des Schiffes vor, weil es näher an die Wohnhäuser heranrücken soll. Sie befürchteten mehr Lärm. Nach Angaben von Brunsbüttel Ports ist eine Verlegung des LNG-Schiffes in entgegengesetzte Richtung aber nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

Wesselburen: Kein Bürgerentscheid über Containerdorf für Northvolt-Arbeiter

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) wird die Stadtvertretung nach Angaben des Bürgermeisters Holger Ehlers keinen Bürgerentscheid zu dem möglichen Northvolt-Containerdorf ins Leben rufen. Sollte das schwedische Unternehmen tatsächlich eine Giga-Batteriezellenfabrik bei Heide bauen, kämen 900 Arbeitskräfte möglicherweise für mehrere Jahre in Wesselburen unter. Ob Northvolt das Arbeitsdorf dann überhaupt in Wesselburen aufbauen will, ist aber noch nicht entschieden. Eine Arbeitsgruppe soll nun Kontakt mit Flächen-Eigentümern aufnehmen und Rahmenbedingungen abfragen. | NDR Schleswig-Holstein 26.10.2023 08:30 Uhr

