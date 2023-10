Stand: 23.10.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Prozess wegen Mordes wird in Itzehoe fortgesetzt

Vor dem Landgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) wird heute der Prozess wegen Mordes an einer 37-jährigen Frau fortgesetzt. Der Angeklagte soll seine Frau vor etwa einem Jahr auf der Straße erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft wertet den Schuss als Mord. Motiv sei laut Staatsanwältin eine Anzeige wegen Vergewaltigung, die die 37-Jährige gegen ihren Mann gestellt hatte. Die Frau war aus Heide (Kreis Dithmarschen) nach Chemnitz geflüchtet, da ihr Mann sie an ihrem gemeinsamen Wohnort vergewaltigt haben soll. Die Ehepartner lebten getrennt. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Herbstdeichschauen an der Westküste beginnen

Der Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz begutachtet am Montag die Deiche im Raum Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Dabei werden allgemeine Schäden aufgenommen. Die Experten schauen allerdings auch unter die Decke der Deiche, ob zum Beispiel Wühlmäuse die Oberfläche oder den Unterbau angegriffen haben. Die beschädigten Bereiche werden dann erfasst und saniert. In zwei Wochen sollem die Deiche auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) besucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

Sturmbilanz in Dithmarschen

Auch an der Nordseeküste hat es Auswirkungen der Sturmflut gegeben. Materialschäden sind hier aber weitgehend ausgeblieben. Durch den starken Wind wurde die Nordsee laut Experten etwa 50 Meter von der Küste weggedrückt. Dies hatte Einfluss auf den Fährverkehr. Die Verbindungen nach Helgoland (Kreis Pinneberg) sowie die Elb-Verbindung Glückstadt-Wischhafen (Kreis Steinburg) fielen am Freitag aus. Erst am Sonnabend konnten die Reedereien ihre Fahrten wieder aufnehmen. An Land stürzten einige Bäume um. Dennoch gab es laut der Leitstelle der Kreise Steinburg und Dithmarschen nur etwa 30 Einsätze. | NDR Schleswig-Holstein 23.10.2023 08:30 Uhr

