Stand: 20.10.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Fortsetzung des Brokstedt-Prozesses in Itzehoe

Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Brokstedt (Kreis Steinburg) in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sollen heute weitere fünf Zeugen vernommen werden. Nach Angaben des Landgerichts handelt es sich um Bahnreisende aus dem Zug sowie am Bahnsteig in Brokstedt. Der Angeklagte soll Ende Januar in dem Zug bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. Vier weitere Menschen, zwei Frauen und zwei Männer, soll der Angeklagte bei dem Angriff teils schwer verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Wilster: Mahnwache gegen Krieg und Terror

Viele Vereine rufen heute in Wilster (Kreis Steinburg) zu einer Mahnwache gegen Krieg und Terror auf. Hintergrund sind die Angriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel, aber auch der Krieg in der Ukraine. Die Mahnwache beginnt um 19 Uhr am Marktplatz in Wilster. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Strandsegelregatta in St. Peter-Ording am Wochenende

Am Wochenende findet am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) die erste Herbstregatta im Strandsegeln statt. Dabei geht es nach Angaben des Yacht Club St. Peter-Ording um wichtige Vorläufe für die Europameisterschaften im kommenden Jahr. Dabei erreichen die Seglerinnen und Segler Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2023 | 08:30 Uhr