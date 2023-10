Stand: 18.10.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Erste Wettkämpfe für elfjähriges Kickbox-Talent aus Brunsbüttel bei WM in Kanada

Die elfjährige Yuna Elias aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nimmt ab heute an der Kickbox-Weltmeisterschaft in Calgary in Kanada teil. Sie ist bereits vierfache Norddeutsche Meisterin und gewann sechs Turniere im Norden für sich. Damit qualifizierte sie sich für die WM, wo heute Yunas erster Wettkampf ansteht: "Es ist sehr aufregend - und sowas bekommt man halt nicht immer im Leben. Ich kann das gar nicht beschreiben wie das ist." Die elfjährige Sportlerin aus Brunsbüttel hat in ihrer jungen Karriere noch keinen Kampf verloren. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsätze im Kreis Steinburg

Gleich zwei Mal hat angebranntes Essen in Schleswig-Holstein gestern Abend Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Kellinghusen (Kreis Steinburg) kam der Notruf wegen starker Rauchentwicklung. Die Leitstelle gab der betroffenen Person Anweisungen, wo sie sich verstecken sollte, bis die Feuerwehr eintraf. Die Person blieb laut Feuerwehr unverletzt. In Glückstadt gab es aus gleichem Anlass Alarm. Dort wurde ein Mensch mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2023 | 08:30 Uhr