Projektbüro für Northvolt-Ansiedlung geplant

Die Landesregierung will ein eigenes Projektbüro für die mögliche Ansiedlung einer Batteriefabrik von Northvolt einrichten. Dies erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag bei einer Bürgerinnen- und Bürger-Sprechstunde. Zu dieser kamen 200 Menschen in das Berufsbildungszentrum, BBZ, in Heide (Kreis Dithmarschen). Das neue Projektbüro soll dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit von Amt Heider Umland, Kreisverwaltung, Entwicklungsagentur und den Landesbehörden künftig besser klappt. Die finale Investitionsentscheidung des schwedischen Unternehmens Northvolt steht noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

Schüler aus Kellinghusen besuchen Schule in Tansania

14 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule Kellinghusen (Kreis Steinburg) sind momentan auf einer Tansania-Reise. Sie besuchen erstmals ihre Partnerschule in dem ostafrikanischen Land, welches für seinen Natur bekannt ist. Ziel des Besuchs ist der gemeinsame Austausch zwischen den beiden Schulen sowie die Umsetzung mehrerer Projekte. Ende Oktober kehren die Schüler nach Kellinghusen zurück. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2023 08:30 Uhr

