10-Jährige aus Brunsbüttel nimmt an Kickbox-WM in Kanada teil

Die zehnjährige Yuna Elias aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nimmt ab heute an den Weltmeisterschaften im Kickboxen im kanadischen Calgary teil. Zuvor war sie nach Angaben ihres Trainers viermal Siegerin bei den Norddeutschen Meisterschaften und hatte außerdem sechs Turniere im Norden für sich entschieden - damit hatte sie sich für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Mit ihren 24 Kilogramm Körpergewicht tritt Yuna in Kanada in der Altersklasse bis 35 Kilogramm in der Disziplin Kick light an. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Antrag zur Abwahl von Bürgermeister in St. Peter-Ording

Am Wochenende hat der Gemeinderat in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) beschlossen, auf den künftigen Sitzungen die Abwahl von Bürgermeister Jürgen Ritter zu diskutieren. Als Grund nannten Gemeindevertreter fehlende Transparenz und Offenheit in der Amtsführung sowie fachliche Fehler des Bürgermeisters. So soll er einer Gemeindevertreterin unter anderem eine Auftragsstudie zum Ärztemangel in der Gemeinde nicht oder erst sehr spät zur Verfügung gestellt haben. Für die Abwahl des Bürgermeisters muss laut des Amtes Eiderstedt eine Mehrheit von zwei Dritteln des Gemeinderates stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

Westküstenleitung für Windstrom offiziell in Betrieb

Seit Sonnabend ist die Westküstenleitung für Windstrom von der dänischen Grenze nach Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) offiziell in Betrieb. Bereits seit Ende September fließt der Strom. Die Leitung ist nach Angaben des Netzbetreibers Tennet etwa 140 Kilometer lang und führt durch knapp 50 Anliegergemeinden. In den vergangenen Jahren sei laut Tennet mehr Windstrom produziert als verbraucht worden, weshalb es zu teuren Abschaltungen der Anlagen kam. Diese würden durch die Westküstenleitung weniger werden, so ein Tennet-Sprecher weiter. In Dänemark verzögert sich der Weiterbau der Leitung um ein Jahr. Einige Kommunen drängen darauf, dass Abschnitte als Erdkabel gelegt werden. Im Raum Esbjerg soll die Leitung nach den letzten Angaben des dänischen Netzbetreibers Energinet erst Anfang 2025 ankommen. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2023 08:30 Uhr

