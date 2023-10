Stand: 13.10.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Schiffskollision in Brunsbüttel

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) sind heute am frühen Morgen kurz hinter der Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) die Fähre "Berlin" und das Frachtschiff "Jütland" zusammengestoßen. Der Fährkapitän habe vermutlich das Frachtschiff übersehen, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der Kapitän der Fähre kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Der Schiffsverkehr ist durch den Unfall nicht beeinträchtigt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Erste Fragestunde zu Northvolt-Dorf Wesselburen

Am Donnerstag kam es zu einem intensiven Austausch in Wesselburen im Kreis Dithmarschen. In der Kleinstadt könnte im kommenden Jahr ein Container-Dorf für die Monteure der Northvolt-Fabrik entstehen, sollte sie denn tatsächlich gebaut werden. Der Bürgermeister Holger Ehlers (CDU) hatte die Einwohner zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Die Begeisterung der Wesselburener über das Projekt hielt sich in Grenzen. Einer der großen Kritikpunkte war die schon jetzt schlechte ärztliche Versorgung in der Stadt. Mehrere Bürger berichteten außerdem von schlechten Erfahrungen mit Erntehelfern in der Stadt. Sie fragten sich, warum nun auch noch 900 Northvolt-Arbeitskräfte ausgerechnet nach Wesselburen kommen sollen. Von den Fotos des Container-Dorfs waren viele der etwa 300 Bürger hingehen positiv überrascht. Eine Bürgerin sagte, das wirke sehr professionell. Bürgermeister Ehlers sprach sich zum Schluss für einen Bürgerentscheid aus. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Helgoland: Fährverkehr bis Sonntag eingestellt

Aufgrund des Wetters fallen alle Fährverbindungen zwischen Büsum (Kreis Dithmarschen) und Helgoland (Kreis Pinneberg) von heute bis einschließlich Sonntag aus. Dies teilt die Reederei mit. Heute gehe nur noch eine Fähre von Helgoland zurück nach Büsum um 16 Uhr, teilte ein Sprecher mit. Die Fähre zwischen Helgoland und Cuxhaven fährt zu neuen Zeiten. Fahrgäste sollten sich auf der Homepage darüber informieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Aktion zur Verbundenheit mit Israel

Am Sonnabend will der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf ein Zeichen für Verbundenheit mit Israel setzen. Probst Steffen Paar wird von 10 bis 12 Uhr vor dem Neunerdenkmal in Itzehoe (Kreis Steinburg) stehen und goldene Stoffstreifen ausgeben. Auf diese können die Besucher ihren Namen und einen Wunsch aufschreiben. Die Streifen werden dann in Büsche und Baumzweige geknüpft. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2023 08:30 Uhr

