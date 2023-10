Stand: 12.10.2023 09:12 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Razzia bei Kurier- und Paketdiensten der Westküste

35 Mitarbeitende des Hauptzollamtes Itzehoe (Kreis Steinburg) haben bei einer groß angelegten Razzia im Bereich der Kurier-, Express- und Paketbranche verschiedene Unternehmen an der Westküste überprüft. Schwerpunkte waren demnach die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns von zwölf Euro pro Stunde, die Einhaltung der sozialversicherungspflichtigen Leistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern. 60 Personen wurden laut Hauptzollamt befragt, in sechs Fällen habe es den Verdacht von Unterschreitung des Mindestlohns gegeben. Außerdem wurden die Geschäftsunterlagen von sieben Unternehmen beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt: Amt spricht von gutem Start

Vor zwei Wochen ist die neue Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der ehemaligen Kaserne in Glückstadt (Kreis Steinburg) in Betrieb genommen worden. Inzwischen sind mehr als 270 Menschen dort angekommen und der Sprecher des Landesamtes, Wolfgang Kossert, zieht eine positive Zwischenbilanz. Lediglich Personal fehle noch, eine Küche sei noch nicht eingerichtet und ein Speisesaal fehle auch. Deshalb sollen zunächst auch nicht mehr als insgesamt 300 Geflüchtete in der Glückstädter Einrichtung untergebracht werden. Insgesamt können laut Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge bis zu 600 Geflüchtete untergebracht und betreut werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Northvolt: Günther spricht mit Bürgern und Vertretern aus Dithmarschen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kommt am Montag nach Heide (Kreis Dithmarschen). Grund ist eine Bürgersprechstunde zum geplanten Bau der Batteriefabrik von Northvolt. Eine Regierungssprecherin sagte NDR Schleswig-Holstein, Günther werde sich zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr im Berufsbildungszentrum den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Vorher treffe er sich noch mit Gemeindevertretern aus Lohe und Norderwöhrden. Die Bürgermeister der Region und Vertreter vom Amt Heider Umland hatten nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein einen Besuch gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 12.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.10.2023 | 08:30 Uhr