Brand an Solaranlage in Eddelak

Bei einem Brand in Eddelak im Kreis Dithmarschen ist am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte kurz vor Mitternacht ein Teil der Solaranlage an einem Carport angefangen zu brennen. Die 60 Rettungskräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf das benachbarte Haus übergriff. Um kurz vor 3 Uhr heute Morgen war der Einsatz beendet. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Auf der B5 bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Autofahrer übersah laut Polizei den 39-Jährigen beim Abbiegen aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Aktionen zum Weltmädchentag auch im Kreis Dithmarschen

Zum heutigen Weltmädchentag der Vereinten Nationen sind viele Aktionen auch im Kreis Dithmarschen geplant, unter anderem vom Kirchenkreis. Diakonin Angela Ewers sagte, Mädchen von heute seien schon stärker als früher. Es gebe aber noch Luft nach oben: "Mädchen werden zu Frauen und Frauen werden nachher doch in gewisse Schubladen gesteckt. Sie müssen für die Hausarbeit da sein, sie müssen für die Kinder da sein. Es wandelt sich zwar, aber ist immer noch zum größten Teil da." Heute sollen die Mädchen laut der Diakonin vor allem Spaß an den Veranstaltungen haben und für die Zukunft weiter gestärkt werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Husum sucht Weihnachtsbaum für Marktplatz

In 74 Tagen ist Heiligabend. Für die Vorweihnachtszeit sucht die Stadt Husum (Kreis Nordfriesland) jetzt schon einen Tannenbaum für den Marktplatz. Die Tanne solle mindestens zwölf Meter hoch sein und auf einem gut befahrbaren Grundstück stehen. Wer so einen Baum kostenfrei abgeben möchte, kann sich bei der Stadt Husum melden. Die Kosten für das Fällen und den Abtransport werden übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2023 08:30 Uhr

Reederei sagt Fahrten nach Helgoland für Mittwoch ab

Die Reederei Adler & Eils hat für heute die Fahrten der "MS Fair Lady" von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg) abgesagt. Grund ist die Wettervorhersage mit starkem Seegang. Umbuchungen oder Erstattung des Fahrpreises sind an den Verkaufsstellen oder über das Internet möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

