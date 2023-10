Stand: 10.10.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neues Ausbildungszentrum für Batterieproduktion in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben mehrere Unternehmen ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum für die Batterieproduktion in der E-Mobilität gegründet. "QuW-Lib" heißt das Zentrum, das Batterieproduzenten wie Customcells, Northvolt, das Fraunhofer Institut und weitere Unternehmen ins Leben gerufen haben. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Vorhaben mit 20 Millionen Euro. Nach Schätzungen der Bundesregierung entstehen allein in Deutschland in den kommenden Jahren mehr als 10.000 Arbeitsplätze in der Batterieproduktion sowie im Recycling. 2026 sollen die ersten Absolventinnen und Absolventen das "QuW-Lib" in Itzehoe verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Reederei sagt Fahrten nach Helgoland für Mittwoch ab

Die Reederei Adler & Eils hat die Fahrten der "MS Fair Lady" von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg) am Mittwoch abgesagt. Grund ist die Wettervorhersage mit starkem Seegang. Umbuchungen oder Erstattung des Fahrpreises sind an den Verkaufsstellen oder über das Internet möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2023 08:30 Uhr

Rolf Zuckowski singt neues Lied über Helgoland

Rolf Zuckowski hat ein Lied über Helgoland veröffentlicht. Der bekannte Hamburger Musiker nahm zusammen mit der Finkwarder Speeldeel in diesem Sommer den Titel "Wir fahrn mit dem Hallunder Jet" auf und drehte ein entsprechendes Musikvideo. Der Film werde ab sofort auf dem Hochgeschwindigkeitskatamaran während der Überfahrt zwischen Hamburg und Helgoland (Kreis Pinneberg) gezeigt, hieß es dazu von der Reederei. Die Melodie stammt vom Klassiker "Kleine weiße Möwe" von Norbert Schulze aus dem Jahr 1952, den neuen Text des Liedes schrieb Zuckowski selbst. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

