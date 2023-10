Stand: 09.10.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

St. Peter-Ording ist "Hauptstadt des fairen Handels"

Die nordfriesische Gemeinde St. Peter-Ording hat sich gegen 124 Kommunen durchgesetzt und den Titel "Hauptstadt des fairen Handels" erhalten. Die Gemeinde erhielt den durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit geförderten Preis inklusive 35.000 Euro Preisgeld. Seit dem vergangenen Jahr ist St. Peter-Ording zertifizierte Fairtrade-Gemeinde. Die Menschen engagieren sich laut der Preisjury für mehr Nachhaltigkeit, zum Beispiel mit einem einheitlichen Mehrwegpfandsystem im Ort. Das Preisgeld wird laut Bürgermeister Jürgen Ritter (Allgemeine Wählergemeinschaft/AWG) der Steuerungsgruppe überlassen. Es werde wohl in weitere Bildungsangebote investiert. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

Jüdische Stadtführung in Friedrichstadt

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) gibt es seit diesem Jahr eine jüdische Stadtführung. Das Judentum war Mitte des 19. Jahrhunderts die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in der Stadt. Mehr als 400 Jüdinnen und Juden lebten zu dieser Zeit in Friedrichstadt. Adriana Stern führt einmal monatlich Besuchergruppen entlang von Stolpersteinen und zur ehemaligen Synagoge der Stadt: "Für mich ist das etwas ganz Wichtiges", sagte sie NDR Schleswig-Holstein. "Demokratie ist nichts, was einfach da ist. Wir müssen dafür kämpfen und das ist notwendiger denn je in der heutigen Zeit." | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

Itzehoe Eagles holen ersten Saisonsieg

Die Itzehoe Eagles aus dem Kreis Steinburg haben in der zweiten Basketball-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg errungen. Am Sonnabend gewannen sie zu Hause gegen die Iserlohn Kangaroos knapp mit 75:69. Die Mannschaft steht jetzt auf dem achten Platz der Tabelle. Am kommenden Sonnabend steht das nächste Heimspiel an - gegen die RheinStars Köln. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2023 08:30 Uhr

