"Stiftung Naturschutz" renaturiert Hohe Geest

Die Hohe Geest in der Gemeinde Peissen (Kreis Steinburg) zu renaturieren, das ist aktuell ein Ziel der Stiftung Naturschutz. Die gut vier Hektar große Fläche wurden über Jahrhunderte entwässert und sollen nun teilweise wieder vernässt werden. Dafür ist aktuell ist ein Bagger nördlich von Hohenlockstedt im Einsatz, um in der moorigen Senke wieder die naturnahen Wasserstände herzustellen. Auf diese Weise soll dort langfristig wieder ein Niedermoor entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Neuer Stadtmanager in Itzehoe

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) hat einen neuen Stadtmanager. Der aus Essen stammende Lars Büttner übernimmt ab dem 1. Januar die Geschäftsführung der Stadtmanagement Itzehoe GmbH. Lars Büttner ist studierter Geograf und ein Experte für Stadtentwicklung. Zuvor war er 20 Jahre für die Essen Marketing GmbH in unterschiedlichen Positionen tätig. Zuletzt leitete er dort den Bereich Touristik, Convention und Digitalisierung. Laut Ralph Hoppe, parteiloser Bürgermeister von Itzehoe, soll Büttner die Bekanntheit und Attraktivität der Stadt weiter vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Prozess um Liebesschwindler

Ein Betrugsprozess um einen Liebesschwindler beschäftigt heute das Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Betrüger soll auf einer Datingplattform eine Frau aus Lägerdorf kennengelernt haben. Der Angeklagte soll vorgegeben haben, im Ausland und erkrankt zu sein und Geld zu benötigen. Die Frau glaubte dem Angeklagten und übergab einem Geldkurier insgesamt 70.000 Euro. Vor Gericht steht heute der Geldkurier, ein 23 Jahre alter Mann. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

Itzehoe: Prozess wegen Totschlag gegen 48-Jährige

Heute beginnt am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) der Prozess gegen eine 48-jährige Frau aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), die ihren Ehemann getötet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, am 15. Februar nach einem Streit ihren Mann in der Wohnung mit mehreren Gegenständen massiv geschlagen zu haben, sodass der Mann starb. Die Frau muss sich vor Gericht nun wegen Totschlags verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2023 08:30 Uhr

