Stand: 04.10.2023 09:22 Uhr

Einheitsbuddeln in Itzehoe: 4.250 Bäume für das Klima gepflanzt

Im Rahmen des "Einheitsbuddelns" haben etwa 150 Freiwillige des Förderkreises des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe (Kreis Steinburg) Bäume in einem Wald gepflanzt. Viele Schülerinnen und Schüler sowie andere Helfer gruben mehr als 4.000 Setzlinge in den Boden. Gepflanzt wurde der kleine Wald auf einem Hektar in der Nähe des Breitenburger Kanals. Dort hatte ein Großgrundbesitzer einen pilzbefallenen Eschenwald gerodet und zur Aufforstung vorbereitet. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Neue Studie zum Tourismus in Dithmarschen vorgestellt

Laut einer Studie wird der Tourismus im Kreis Dithmarschen als Einnahmequelle immer wichtiger. Im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, stieg der Bruttoumsatz im Tourismus um fünf Prozent auf 412,9 Millionen Euro. Den größten Anteil daran haben Hotels mit einer Kapazität von mindestens zehn Betten, sagte der Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus, Helge Haalck. Fast 8.000 Menschen haben laut Haalck in der Tourismusbranche aber auch im Einzelhandel und Handwerk zu dieser Wertschöpfung beigetragen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Basketball: Itzehoe unterliegt auswärts in Leverkusen

Basketballer der Itzehoe Eagles (Kreis Steinburg) haben ihr zweites Saisonspiel verloren. Die Itzehoer unterlagen beim Topfavoriten der 2. Bundesliga Pro B den Leverkusen Giants mit 71:92. Eagles-Trainer Timo Völkerink sagte, seine Mannschaft habe lange Zeit gut mitgehalten und ordentlich gespielt, sich am Ende aber den Leverkusenern auch wegen vieler leichter Ballverluste beugen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

