Brand eines Schwerlasttransports auf der A23

Der Sattelauflieger eines Schwerlasttransports hat am frühen Morgen gegen 2.30 Uhr auf der A23 Feuer gefangen. Das Feuer war laut Leitstelle im Bereich der hinteren Reifen ausgebrochen. Die A23 war auf Höhe der Anschlussstelle Hanerau-Hademarschen in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) zwischenzeitlich komplett gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn an der Unfallstelle wieder einspurig befahrbar. Die Bergung des Lkw kann laut Polizei noch bis zum Wochenende dauern. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Erste Geflüchtete kommen in Glückstadt an

Heute kommen die ersten 120 Geflüchteten in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Glückstadt (Kreis Steinburg). In der ehemaligen Kaserne werden die Menschen voraussichtlich nur zwei Wochen bleiben, da sie laut Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge bereits registriert sind und somit in Kürze im Land verteilt werden sollen. Aufgrund der steigenden Zahlen von Asylsuchenden hatte das Land vor zwei Wochen bekannt gegeben, die Erstaufnahmeeinrichtung in Glückstadt wieder zu aktivieren. Bis zu 600 Menschen sollen dort unterkommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat heute früh ein Zimmer im Dachgeschoss eines Hauses gebrannt. Der Brand sei zudem noch auf den Dachstuhl übergesprungen, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr Wilster geht davon aus, den Einsatz am Vormittag beenden zu können. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Taxistreit auf Helgoland: Keine Lösung in Sicht

Der Kreis Pinneberg hat am Dienstagabend vor der Gemeinderatssitzung kurzfristig eine Videokonferenz zwischen Kreis, Land und der Gemeinde Helgoland einberufen, um über den Taxistreit auf der Insel zu beraten. Laut Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann (parteilos) ging es dabei in erster Linie darum, alle Gemeinderatsmitglieder über die aktuelle Sachlage zu informieren. Laut Bürgermeister haben alle Beteiligten ein Interesse daran, die Personenbeförderung auf der Insel zu erhalten. Eine schnelle Lösung ist laut Pollmann nicht in Sicht. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

