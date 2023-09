Stand: 20.09.2023 10:27 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Klinikmitarbeiter aus SH demonstrieren in Berlin für Inflationsausgleich

60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Westküstenkliniken (WKK) Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) nehmen am Mittwoch in Berlin an einer Demonstration für eine bessere Krankenhaus-Finanzierung teil. Auch aus Itzehoe (Kreis Steinburg) wollen sich laut einem Kliniksprecher 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen. Die Krankenhäuser bräuchten einen sofortigen Inflationsausgleich, sagte WKK-Chef Martin Blümke, der auch Vorsitzender des 6K-Verbundes und damit Sprecher von sechs Kliniken in Schleswig-Holstein ist. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat zu der Protestaktion aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Sechs Prozent mehr Studenten zum Wintersemester an FHW Heide

Die Fachhochschule Westküste (FHW) in Heide (Kreis Dithmarschen) vermeldet zum Wintersemester mehr Studierende als im Vorjahr. Zum Wintersemester hätten sich 400 Frauen und Männer eingeschrieben, das seien gut sechs Prozent mehr als im Wintersemester 2022, so ein FHW-Sprecher. Besonders beliebt seien bei den Bachlor-Studiengängen Wirtschaftspsychologie und Immobilienwirtschaft. Auch im Master verzeichne Wirtschaftspsychologie die meisten Einschreibungen. Die FH Westküste in Heide ist mit 2.000 Studierenden die kleinste Hochschule in Schleswig-Holstein. Sie feiert in der kommenden Woche ihr 30-jähriges Bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Fähren nach Helgoland fallen aus

Die Reederei Adler-Eils hat die Fahrten für Mittwoch von Büsum (Kreis Dithmarschen) zur Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) wegen des stürmischen Wetters abgesagt. Fahrkarten können in Büsum am Verkaufspavillon der Reederei umgetauscht werden. Auch die MS Helgoland hat ihre Fahrt für Mittwoch von Cuxhaven nach Helgoland abgesagt. Bereits am Dienstag waren wegen des Sturms an der Westküste mehrere Fährfahrten ausgefallen. Betroffen waren Verbindungen zwischen Dagebüll, Föhr und Amrum, Nordstrand und Pellworm sowie die Halliglinien der Wyker Dampfschiffsreederei (WDR). | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Herbststurm führt zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen im Norden

Nach dem ersten Herbststurm an der Westküste melden die Einsatzkräfte dort nur wenige Einsätze. Die Feuerwehren in Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland mussten insgesamt zehnmal ausrücken. Die Einsatzkräfte mussten unter anderem in Weddingstedt bei Heide und Rehm-Flehde-Bargen Äste von den Straßen räumen. Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) drohten Dachziegel und Teile eines Balkons herunterzufallen, die Feuerwehr konnte rechtzeitig eingreifen und so einen Schaden verhindern, so ein Sprecher der Leitstelle. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

