Auffahrunfall auf der B5 bei Witzwort am Sonntag

Am Sonntag ist es zu einem Auffahrunfall auf der B5 bei Witzwort (Kreis Nordfriesland) gekommen. Bei dem Unfall wurden 14 Menschen leicht verletzt, darunter Jugendliche aus einer Fußballmannschaft und zwei Fahrer. Ein Auto wollte laut Polizei von der B5 nach links auf eine Nebenstraße abbiegen. Als der Wagen bremste, stießen zwei Kleinbusse dahinter mit dem Fahrzeug zusammen. Der Grund war offenbar starker Nebel. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Verpatzter Saisonstart der Itzehoe Eagles

Bei einem Freundschaftsspiel gegen SC Rist Wedel haben die Itzehoe Eagles aus dem Kreis Steinburg mit 57:62 verloren. Nach einem guten Beginn und einer 20:12 Führung der Eagles konnte sich der Landesrivale aus Wedel durchsetzen. Über 300 Fans kamen zur Saisoneröffnung in die Sporthalle am Lehmwohld. Am 30. September treten die Itzehoe Eagles am 1. Spieltag der Zweiten Basketball-Bundesliga in eigener Halle gegen die Berlin Braves 2000 an. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

NDR Benefizaktion unterstützt vier Projekte in der Region Heide

Durch die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" werden in der Region Heide (Kreis Dithmarschen) vier soziale Projekte bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gefördert. Insgesamt kamen Fördermittel in Höhe von 35.000 Euro nach Heide. So konnten laut Karsten Wessels, erster Vorsitzender des AWO-Ortsvereins, die Heider Tafel, Deutsch-Kurse für Migrantenmütter und weitere Projekte für Kinder und Jugendliche unterstützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

