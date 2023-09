Stand: 15.09.2023 09:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brand in Mehrfamilienhaus in Albersdorf

In Albersdorf (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohnenden konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Leitstelle ist die betroffene Wohnung ausgebrannt. Ursache und Höhe des Sachschadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Fair-Trade-Woche in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnt wie in vielen anderen Städten die Fair-Trade-Woche. Um 17 Uhr startet die Woche heute mit dem Fairen Dinner von der Marienkirche auf dem Husumer Marktplatz. Dort werden Speisen und Getränke aus fairem Handel angeboten. Weitere Aktionen gibt es in Heide (Kreis Dithmarschen). Itzehoe (Kreis Steinburg) bewirbt sich gerade um die Anerkennung als Fair-Trade-Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Fortsetzung Brokstedt-Prozess

Das Landgericht Itzehoe setzt heute den Prozess wegen der Messerattacke Anfang des Jahres in Brokstedt (Kreis Steinburg) fort. Neben weiteren Zeugen aus dem Zug soll auch ein Mithäftling des Angeklagten aussagen. Der Verteidiger bezeichnet seinen Mandanten als schuldunfähig. Ein Antrag auf Unterbringung in eine Psychiatrie wurde abgelehnt. Die Staatsanwältin geht weiterhin von einer vollen Schuldfähigkeit aus. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2023 | 08:30 Uhr