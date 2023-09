Stand: 12.09.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Die Messe "Husum Wind" startet

In Husum (Kreis Nordfriesland) startet heute die Windmesse. Rund um das Messegelände und auch in der Stadt müssen Autofahrer deshalb mit deutlich mehr Verkehr rechnen. Auf der Messe sind mehr als 600 Aussteller vertreten. Bis zum 15. September lädt die Messe Husum Wind unter dem Motto "Transforming Energy" dazu ein, sich über Windenergie und neue Technologien zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

SuedLink-Baustart laut Habeck viel zu spät

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Montag in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) beim Baustart des SuedLink-Projekts gewesen. In den kommenden viereinhalb Jahren wird eine Maschine einen Tunnel unter der Elbe bis nach Wischhafen in Niedersachsen bohren. Der Spatenstich, so Habeck, komme fünf Jahre zu spät. Denn eigentlich sollte die Stromleitung bereits seit vergangenem Jahr fertig sein und Windstrom aus Schleswig-Holstein in den Süden Deutschlands transportieren. Laut aktuellem Plan werden die Arbeiten 2028 beendet sein. Das Projekt kostet rund 250 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

Mountainbike in Itzehoe wird in einer Woche eröffnet

Itzehoe (Kreis Steinburg) bekommt eine Anlage für Mountainbike-Fahrerinnen und Fahrer, einen Pumptrack. Spezialisten der Hamburger Firma Schanzenwerk haben laut einem Stadtsprecher in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet und den Pumptrack auf dem ehemaligen Planschbeckengelände in der Stadtmitte angelegt. Die Mountainbike-Bahn ist bereits fertig, die offizielle Eröffnung findet am kommenden Dienstag mit Bürgermeister Ralf Hoppe (CDU) statt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2023 08:30 Uhr

